Медик рассказал о сходстве вакцины от COVID-19 и прививки против гриппа

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Стало известно о сходстве разрабатываемой вакцины от COVID-19 и существующей прививки против гриппа. Об этом рассказал израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.

По мнению специалиста, созданная учеными вакцина даже после прохождения всех необходимых исследований на безопасность и эффективность не сможет гарантировать полной защиты от вируса.

Похожая ситуация произошла и с прививкой от сезонного гриппа. Как пояснил Беркун, в мире нет вакцин, помогающих всем с одинаковой эффективностью.

"Наиболее реально, что это будет похоже на существующую прививку от гриппа, поскольку и сам вирус мутирует. Мы уже видим, что он изменяется", – отметил медик в интервью РИА Новости.

На данный момент разработка вакцины продолжается во многих странах мира. При этом каждый разработчик ведет поиск эффективного лекарства по-своему, поэтому разнообразные лекарства будут иметь как преимущества, так и недостатки.

"Работают на платформе абсолютно разных технологий – и ядерные кислоты на РНК и ДНК, или частицы, или фрагменты вируса самого, есть такой рекомбинантный белок – это часть белка, который вводится в организм человека, есть те, кто работает над ослабленным вирусом <...> Есть центры, которые работают над инактивированным и синтетическим вирусом", – рассказал Беркун.

Некоторые разработчики вакцины уже начали проводить испытания на людях. Однако полученные данные не раскроют эффективность препарата в борьбе с COVID-19, уверен эксперт.

"Мы даже еще не знаем, насколько эффективен естественный иммунитет у людей, которые уже переболели COVID-19, мы не знаем, насколько будет эффективна прививка. Очень много еще вопросов на сегодняшний день", – подытожил Беркун.

Ранее была названа дата начала клинических испытаний вакцины против COVID-19 в России. Сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" отобрал для исследования три перспективных лекарства.