Названа дата начала клинических испытаний вакцины против COVID-19 в России

04:24
Фото: Zuma\TASS
Стали известны сроки начала клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
По его словам, в центре планируют начать клинические испытания вакцины от COVID-19 в конце июня.
"Клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России", – сообщил Максютов.
Он отметил, что в данным момент все разработки проходят в соответствии с утвержденным графиком.
Максюков также рассказал, что в общей сложности ученые провели исследования 25 возможных вариантов препарата от коронавируса. В итоге разработчики выбрали три наиболее перспективных лекарства.
"Три перспективных препарата были выбраны как показавшие наибольшую эффективность, а также с учетом технологичности их крупномасштабного производства", – пояснил Максютов.
Ранее стало известно, что центр "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от COVID-19 в сентябре текущего года. Отмечалось, что в июне завершатся доклинические исследования эффективности лекарственной формы препарата.
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