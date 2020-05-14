Центр "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от COVID-19 в сентябре

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора центра Рината Максютова.
Он рассказал, что в июне завершаются доклинические исследования эффективности лекарственной формы вакцины в минимальной форме, достаточной для перехода на клинические исследования, после которых вакцина будет зарегистрирована.
"Благодаря поручению Владимира Путина от 15 апреля о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции мы рассчитываем зарегистрировать эту вакцину уже в сентябре 2020 года", – сказал Максютов.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что во всем мире более сотни фармкомпаний разрабатывают вакцины от коронавируса. По ее словам, восемь образцов уже проходят клинические исследования.
В апреле ВОЗ включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев коронавируса, более 287 тысяч человек скончалось. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.
Коронавирус может войти в список обычных болезней человечества
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: