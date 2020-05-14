Центр "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от COVID-19 в сентябре

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора центра Рината Максютова.

Он рассказал, что в июне завершаются доклинические исследования эффективности лекарственной формы вакцины в минимальной форме, достаточной для перехода на клинические исследования, после которых вакцина будет зарегистрирована.

"Благодаря поручению Владимира Путина от 15 апреля о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции мы рассчитываем зарегистрировать эту вакцину уже в сентябре 2020 года", – сказал Максютов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что во всем мире более сотни фармкомпаний разрабатывают вакцины от коронавируса. По ее словам, восемь образцов уже проходят клинические исследования.

В апреле ВОЗ включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев коронавируса, более 287 тысяч человек скончалось. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.

