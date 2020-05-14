Названо возможное место начала следующей пандемии

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Эколог из Бразилии Дэвид Лапола считает, что следующая пандемия коронавируса может начаться в тропических лесах Амазонии в Латинской Америке. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист предполагает, что пандемия в Амазонии может начаться из-за воздействия человека на экологическую среду обитания, а также в том числе из-за уничтожения лесов. Ученые считают, что вирус может передаваться от животных к человеку при нарушении экологического баланса.

Он призвал людей пересмотреть свое отношение к тропическим лесам, чтобы избежать возможной следующей вспышки, добавив, что леса Амазонии представляют "огромный резервуар вирусов".

Ранее в ВОЗ рассказали, что коронавирус живет на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. По словам официального представителя организации Маргарет Харрис, любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной.

Свое мнение по поводу сохранения COVID-19 на поверхностях высказала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что коронавирусная инфекция устойчива к окружающей среде и способна оставаться на поверхностях в течение 3 суток.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев коронавируса, более 287 тысяч человек скончалось. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.

