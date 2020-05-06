Ученые из Британии обнаружили около 200 мутаций коронавируса

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Группа ученых из Университетского колледжа Лондона обнаружила 198 небольших изменений в геноме коронавируса нового типа. Об этом сообщает журнал Infection, Genetics and Evolution.

Специалисты изучили более 7,6 тысячи образцов генома вируса. В ходе исследования они пришли к выводу, что "повторные мутации могут указывать на то, что COVID-19 продолжает адаптироваться к новому хозяину-человеку".

Кроме того, исследователи подтвердили версию о том, что пандемия коронавируса началась примерно в период с 6 октября по 11 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что голландские и немецкие ученые в Утрехтском университете синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить COVID-19 в лабораторных условиях.

Антитело 47D11 направлено на белковые шипы вируса и не дает ему проникать в клетку. По словам ученых, новое антитело одолевало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV. Его принцип действия схож с теми белками, которые вырабатываются иммунными клетками человека.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано больше 3,5 миллиона заболевших коронавирусом, более 243 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 165 929 случаев коронавирусной инфекции. За весь период скончались 1 537 человек, выздоровело 21 327 человек.

