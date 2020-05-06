Более 6 тыс нарушений самоизоляции зафиксировали в столице за первые дни мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции в столице было составлено в начале мая. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"За первые четыре дня майских праздников в целом было зафиксировано свыше 6 тысяч нарушений порядка нахождения граждан на улице. В том числе на территории рекреации, лесопарков и других зеленых зон", –

заявил он.

По словам Данчикова, за прошедшие сутки количество подобных нарушений в столице составило порядка 1 200.

Он обратил внимание, что любой выход на улицу для москвичей является потенциальным риском.

До этого столичные врачи обратились к горожанам с просьбой остаться дома на время праздничных дней.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте нужен цифровой пропуск.