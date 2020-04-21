Аннулирование цифровых пропусков: ответы на вопросы

19:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Система цифровых пропусков работает в Москве с 15 апреля. Разрешение на передвижение по городу нужно для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск дают для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
Для оформления заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Еще получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
Оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом ответил на распространенные вопросы горожан об аннулировании этих пропусков.
Пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверки.
Вам необходимо оформить новый. Следует внимательно проверить сведения, которые указываются в форме: Ф.И.О., паспортные данные и ИНН. Если вы оформляете пропуск по СМС, еще раз проверьте, правильно ли использован шаблон.
Если ИНН не будет найден в ЕГРИП и реестре самозанятых, цифровой пропуск аннулируется. Необходимо оформить новый, проверив все данные.
При оформлении пропуска учитывается не субъект, в котором зарегистрировано юридическое лицо или ИП, а адрес фактического осуществления деятельности.
Как оформить цифровой пропуск
На текущий момент все пропуска, оформленные в соответствии с указом мэра Москвы № 43-УМ и не содержащие некорректных данных, действительны. Однако в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют, и останется один действующий пропуск. Сообщение об этом придет на номер телефона или e-mail.
В ходе проверки выяснилось, что численность сотрудников, которые оформили цифровые пропуска на ИНН данной организации, значительно превышает численность сотрудников, указанных работодателем.
Еще один вариант – организация не предоставила такие сведения. Руководитель или ответственный от данной организации мог указать, что вам пропуск не требуется, либо не предоставил уточненную информацию о сотрудниках, которым нужен пропуск. По вопросам, связанным с аннулированием цифрового пропуска, обратитесь к своему работодателю.
19 апреля москвичей предупредили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска. В департаменте информационных технологий уточнили, что некоторым водителям ошибочно пришло письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН.
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