Аннулирование цифровых пропусков: ответы на вопросы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Система цифровых пропусков работает в Москве с 15 апреля. Разрешение на передвижение по городу нужно для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск дают для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

Для оформления заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Еще получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом ответил на распространенные вопросы горожан об аннулировании этих пропусков.

Почему вы сначала цифровые пропуска раздали всем без разбора, а потом аннулировали сотни тысяч пропусков?



Пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверки.

Аннулируются пропуска с явными ошибками, например, с цифрами в Ф.И.О.

Для рабочих пропусков ИНН работодателя проверяется в базах ФНС.

Проверяется, не числится ли человек в реестре тех, кто обязан соблюдать режим полной изоляции.

Я все правильно заполнил, но мой пропуск аннулировали. Что делать?

Вам необходимо оформить новый. Следует внимательно проверить сведения, которые указываются в форме: Ф.И.О., паспортные данные и ИНН. Если вы оформляете пропуск по СМС, еще раз проверьте, правильно ли использован шаблон.

Я самозанятый. Получил рабочий пропуск, указав ИНН физического лица. Почему мой пропуск аннулировали?

Если ИНН не будет найден в ЕГРИП и реестре самозанятых, цифровой пропуск аннулируется. Необходимо оформить новый, проверив все данные.

Почему пропуска выдают организациям/ИП, зарегистрированным в других городах?

При оформлении пропуска учитывается не субъект, в котором зарегистрировано юридическое лицо или ИП, а адрес фактического осуществления деятельности.

Как оформить цифровой пропуск

Я получил несколько рабочих пропусков. Будут ли аннулированы какие-либо из них?

На текущий момент все пропуска, оформленные в соответствии с указом мэра Москвы № 43-УМ и не содержащие некорректных данных, действительны. Однако в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют, и останется один действующий пропуск. Сообщение об этом придет на номер телефона или e-mail.

У всех сотрудников нашей организации обнулили цифровые пропуска. При этом ИНН указан верно. В чем может быть причина?

В ходе проверки выяснилось, что численность сотрудников, которые оформили цифровые пропуска на ИНН данной организации, значительно превышает численность сотрудников, указанных работодателем.

Еще один вариант – организация не предоставила такие сведения. Руководитель или ответственный от данной организации мог указать, что вам пропуск не требуется, либо не предоставил уточненную информацию о сотрудниках, которым нужен пропуск. По вопросам, связанным с аннулированием цифрового пропуска, обратитесь к своему работодателю.

19 апреля москвичей предупредили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска. В департаменте информационных технологий уточнили, что некоторым водителям ошибочно пришло письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН.