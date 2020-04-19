Власти Москвы заявили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска

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Москвичей предупредили об ошибочном шаблоне для СМС-рассылки про аннулированные пропуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

В ведомстве рассказали, что некоторым водителям ошибочно пришло письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН.

"Сегодня некоторые владельцы разовых цифровых пропусков получили письма об аннулировании пропусков с истекшим сроком действия. Аннулирование таких пропусков происходит в системе автоматически. Всем, кто получил данные письма, мы разошлем дополнительные письма с извинениями", – сообщили в пресс-службе.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Аналогичные меры ввели и в Подмосковье.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

