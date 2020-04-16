Москвичам разъяснили процедуру проверки пропусков в транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Проход пассажиров через турникеты в городском транспорте Москвы будет осуществляться без дополнительных проверок цифровых пропусков, когда заработает система их привязки к социальным картам, "Тройке" и "Стрелке". Об этом сообщил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
"В ближайшее время будет запущена система, где контроль будет через карты "Тройка", социальные карты и "Стрелку". Привязывается номер карты к пропуску – и проходите, как обычно, через турникет, полностью в автоматическом режиме", – сказал Данчиков.
В настоящее время в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы разрешение на поездку проверяют контролеры. Сообщается, что подобные выборочные проверки будут проводить и в дальнейшем.
Ранее Сергей Собянин рассказал об усилении контроля над системой пропусков в Москве. Он объяснил, что предпринятые меры вводятся для того, чтобы ситуация оставалась под контролем во время вероятных пиков распространения коронавируса.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле рассчитывают на высокую эффективность работы пропускной системы в Москве. Он также заявил, что введение разрешений на передвижение связано с тем, что москвичи "не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции".
Спецпропуска начали действовать в городе с 15 апреля. Их выдача москвичам началась 13 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
"Мосгорсправка": виды и сроки пропусков
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