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В Кремле надеются, что введение пропусков в Москве сработает эффективно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, трудности в начале реализации возможны, но все отдалится. Он отметил, что столичные власти были вынуждены ввести режим пропусков из-за ситуации с коронавирусом.

"Вы знаете, что в настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой. К большому сожалению, москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции. И только это вынудило городские власти ввести режим пропусков", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Представитель Кремля призвал не спешить с выводами о работе полиции на основе первого утра, когда эти пропуска заработали.

"Возможно, здесь проблемы были опять же из-за дисциплинированности. Первое утро, гигантский город – естественно, это не может быть совсем гладко. Конечно, такое скопление людей – это плохо, это опасно, это очень нежелательно. Это именно то, что сейчас стараются предотвратить московские власти. Говорить о том, что полиция не справляется, нельзя. Полиция только начала выполнять эту функцию по обеспечению пропускного режима", – добавил он Песков.

15 апреля в метро образовались очереди из-за того, что сотрудники ГУВД проверяли наличие цифровых пропусков у москвичей.

Позже Сергей Собянин попросил полицию организовать работу в метрополитене так, чтобы проверки пропусков не приводили к скоплению очередей. По словам мэра, сейчас в метро очереди устранены, а работа нормализована.

Спецпропуска начали действовать в городе в среду, 15 апреля. Их выдача москвичам началась 13 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

"Мосгорсправка": как оформить пропуск

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.