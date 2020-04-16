Станции метро работают без затруднений – Дептранс

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Станции столичного метро работают без затруднений, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что скопления пассажиров в утренний час пик на входах в подземку не допущено, продолжаются выборочные проверки.

В то же время жителям столицы рекомендуют оставаться дома.

По данным ТАСС, утром 16 апреля скоплений людей уже не было – пассажиры спокойно проходят через турникеты. Они стараются держать дистанцию и по возможности не садиться вплотную друг к другу.

На станции "Выхино", которая считается одной из самых загруженных в обычные дни, дежурят несколько сотрудников полиции, но они никого не останавливают для проверки пропусков.

Очереди возникли на станциях Московского метрополитена накануне. Причиной стали проверки пропусков полицейскими. В правоохранительных органах объяснили, что ситуация осложнилась из-за небольшого количества сотрудников полиции, проверяющих документы, в часы пик.

Позже в Дептрансе сообщали, что проверки пропусков на городском транспорте в Москве полностью переведут в автоматический режим: через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту.

Спецпропуска начали действовать в городе в среду, 15 апреля. Их выдача москвичам началась 13 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

