Проверка пропусков в общественном транспорте будет проходить автоматически

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проверки пропусков в общественном транспорте Москвы переведут в автоматический режим. Сделать это позволят социальные и транспортные карты "Тройка" и "Стрелка", сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим. Это будет делаться через "Тройку" (которых выдано уже 35 миллиона), "Стрелку" или социальную карту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такую систему будут вводить постепенно. В ближайшее время появится инструкция, в которой будет рассказано, как необходимо поступать пассажирам при передвижении в общественном транспорте.

В настоящее время в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы разрешение на поездку проверяют контролеры. Сообщается, что подобные выборочные проверки будут проводить и в дальнейшем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об усилении контроля над системой пропусков в Москве. Он объяснил, что предпринятые меры вводятся для того, чтобы ситуация оставалась под контролем во время вероятных пиков распространения коронавируса.

В начале недели в Москве запустили процедуру выдачи разрешений на передвижение по городу. Пропуска выдаются только для поездки на работу, в медицинские учреждения, а также в личных целях. Разрешение необходимо иметь лишь гражданам, которые планируют добраться до пункта назначения на городском или общественном транспорте. Система начала работать с 15 апреля.