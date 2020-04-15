Собянин: контроль над системой пропусков в Москве будет усиливаться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Контроль за работой электронной системы пропусков для передвижения по столице будет усиливаться. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи в режиме видеоконференции с врачами – членами клинического комитета по COVID-19.

"Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться", – подчеркнул мэр Москвы.

Он добавил, что введенные меры необходимы, чтобы ситуация оставалась под контролем во время вероятных пиков распространения коронавируса. В связи с этим, по словам Собянина, их нужно реализовывать, хотя это большое испытание как для москвичей, так и для городской экономики.

"Дополнительно ограничены в своей деятельности целые отрасли. Все это, конечно, тяжелое испытание для города, для жителей, для экономики. Тем не менее это, на наш взгляд – специалистов, управления города, правительства России, президента, – является необходимыми мерами для того, чтобы сдерживать пики развития пандемии в нашем городе", – заявил Собянин.

Ранее замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк рассказал, что в столице могут запустить сервис для проверки действительности цифровых пропусков. Он будет доступен для граждан, которые в настоящий момент не могут "проверить свой пропуск на предмет его действия или аннулирования".

13 апреля в Москве запустили процедуру выдачи разрешений на передвижение по городу. Пропуска выдаются только для поездки на работу, в медицинские учреждения, а также в личных целях. Разрешение необходимо иметь лишь гражданам, которые планируют добраться до пункта назначения на городском или общественном транспорте. Система начала работать с 15 апреля.

"Мосгорсправка": виды и сроки пропусков

Президент России Владимир Путин назвал оправданными введенные ограничения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле рассчитывают на высокую эффективность работы пропускной системы в Москве. Он также заявил, что введение разрешений на передвижение связано с тем, что москвичи "не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции".