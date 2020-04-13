Путин оценил введенные в Москве ограничения из-за COVID-19

16:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент России Владимир Путин оценил введение в Москве ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Свое мнение глава государства высказал в ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
"Пик эпидемии у нас еще не пройден, причем даже в Москве. Поэтому, безусловно, те меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными", – отметил Путин.
Российский лидер также указал на важность отработки всех технических и административных вопросов и их эффективного функционирования.
Ранее столичные власти ввели в городе пропускной режим. Согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным, ездить на личном и общественном транспорте можно теперь только по специальным цифровым пропускам. Оформить их можно с 13 апреля, а 15 числа их наличие для передвижения по городу станет обязательным.
За сутки на территории России выявлено 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, 179 пациентов выздоровели.
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