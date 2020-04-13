Путин потребовал учитывать экстраординарные сценарии развития пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России потребовал учитывать все сценарии развития пандемии коронавирусной инфекции, в том числе самые сложные и экстраординарные, говорится на сайте Кремля.

"Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий, в первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется", – отметил глава государства.

Он также заявил, что нагрузка на больницы должна быть распределена рационально. По словам Путина, в настоящее время необходимо эффективно задействовать все ресурсы для предотвращения распространения вируса, а также предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации, сложившейся в конкретных регионах.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2 558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.