Путин потребовал рационально распределить нагрузку на больницы в связи с COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях", – отметил он.

Российский лидер заявил, что обстановка с распространением коронавируса в РФ меняется не в лучшую сторону.

По словам главы государства, болезнь у пациентов с COVID-19 становится тяжелой. Путин отметил, что ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1 470 человек.