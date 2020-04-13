В ВОЗ предположили, что ношение масок станет новой нормой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ВОЗ заявили, что в скором времени ношение защитных масок станет нормой. Это будет обусловлено ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс".

"Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой", – отметил представитель ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро.

По его словам, защищать лицо необходимо, так как сроки применения вакцины от COVID-19 еще неизвестны. Также неясно, вырабатывается ли иммунитет к инфекции у тех людей, кто уже ее перенес.

Набарро добавил, что этот вирус не исчезнет совсем, а потому задумываться о своей безопасности крайне важно.

Ранее в Китае предрекли новую волну коронавируса. Сообщалось, что повторная вспышка заболевания может случиться в ноябре.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.