Новую волну коронавируса предрекли в Китае

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Эксперты полагают, что человечество не сможет в полной мере справиться с пандемией COVID-19 этим летом. В связи с этим в Китае предрекли новую волну коронавирусной инфекции, передает портал "Хуаньцюван".

По прогнозам заведующего инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань" Чжана Вэньхуна, еще одна вспышка заболевания коронавирусом возможна в ноябре.

При этом Вэньхун добавил, что опыт борьбы с заболеванием, приобретенный сейчас, поможет снизить некоторые риски.

"Однако странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму", – предположил эксперт.

Ранее был дан прогноз о достижении пика коронавируса в России. Сообщалось, что в нашей стране он придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников.

За минувшие сутки на территории РФ зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.