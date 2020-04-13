Эксперт ВШЭ рассказала об изменении динамики распространения COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что ситуация с коронавирусом в России развивается уже не по оптимистическому прогнозу. Об этом сообщает РИА Новости.
"На самом деле, конечно достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории", – объяснила эксперт.
По словам Попович, в России рост зараженных с тысячи до десяти тысяч занял 12 дней – и это один из самых продолжительных периодов в мире. Например, в США данная дистанция была пройдена за 6 дней, в то время как в Германии, Италии и Испании заняла 8 дней. Лидирует по этому показателю Австрия –15 дней.
Главной причиной роста числа случаев эксперт назвала безответственность населения, особенно молодых людей. Нарушители режима считают, что находятся вне группы риска, однако коронавирус чреват серьезными последствиями для организма даже не у пожилых людей.
За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом подчеркнули, что больше половины новых пациентов младше 45 лет.
Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.
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