10:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Городскую клиническую больницу (ГКБ) № 31 перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил Сергей Собянин во время посещения стационара, который уже в понедельник примет первых больных.
Мэр отметил, что ежедневно в столице запускается одна или несколько клиник для больных коронавирусной инфекцией.
"31-я клиника одна из лучших в Москве, здесь есть все компетенции, работают и с инфарктниками, и с инсультниками, с онкологией и другими заболеваниями – практически весь спектр медицинской помощи. Это очень важно, потому что люди, которые поступают с диагнозом COVID, очень многие из них имеют целый букет хронических заболеваний", – сказал Собянин.
Главный врач медучреждения Наталья Ефремова сообщила мэру, что число коек увеличено и больница готова к приему пациентов с COVID-19.
"Больница полностью готова, я могу об этом доложить: все наши три корпуса, вся наша коечная мощность. У нас было 578 коек. Мы развернули в настоящее время 692 койки", – сказала Ефремова.
В клинике созданы "чистые" и "грязные" зоны, установлены шлюзы, препятствующие распространению инфекции. Также в больнице имеется современная лучевая служба – компьютерная томография и рентген.
Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 31
6 апреля Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в Госпитале ветеранов войн № 3. В нем разместили 680 коек и 30 коек реанимации. Собянин подчеркнул, что открытие стационара для борьбы с COVID-19 в этом учреждении важно, так как пожилые люди и ветераны находятся в зоне повышенного риска.
Почти достроен медицинский центр в поселении Вороновском в ТиНАО, который будет рассчитан на 500 мест.
Ранее сообщалось, что за каждого взрослого инфицированного COVID-19 медицинское учреждение будет получать по 200 тысяч рублей. На 5 тысяч рублей больше клиникам будут выдавать за каждого ребенка.
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