Минздрав запустил в мессенджерах чат-боты для информирования о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство здравоохранения России запустило в мессенджерах чат-боты для информирования населения о коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте министерства.

"Чат-боты Минздрава России позволяют гражданам получать ответы на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе в режиме 24/7", – заявили в пресс-службе. Они доступны в ICQ New и WhatsApp.

"Чат-боты станут еще одной возможностью для каждого получить удобным и простым способом достоверную информацию о коронавирусе", – добавил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Так, сервисом смогут воспользоваться медработники для оперативного доступа к методическим рекомендациям по лечению пациентов.

Как отметил операционный директор WhatsApp Мэтт Идема, сейчас люди стали чаще пользоваться приложением, чтобы поддерживать связь с близкими, друзьями. Он уточнил, что компания была рада дать инструменты, необходимые для оперативного информирования пользователей.

Кроме того, чат-боты нужны, чтобы у людей была исключительно достоверная информация о ситуации с COVID-19, заключил операционный директор мессенджера.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса.