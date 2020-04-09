Минздрав запустил в мессенджерах чат-боты для информирования о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство здравоохранения России запустило в мессенджерах чат-боты для информирования населения о коронавирусной инфекции. Об этом говорится на сайте министерства.
"Чат-боты Минздрава России позволяют гражданам получать ответы на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе в режиме 24/7", – заявили в пресс-службе. Они доступны в ICQ New и WhatsApp.
"Чат-боты станут еще одной возможностью для каждого получить удобным и простым способом достоверную информацию о коронавирусе", – добавил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Так, сервисом смогут воспользоваться медработники для оперативного доступа к методическим рекомендациям по лечению пациентов.
Как отметил операционный директор WhatsApp Мэтт Идема, сейчас люди стали чаще пользоваться приложением, чтобы поддерживать связь с близкими, друзьями. Он уточнил, что компания была рада дать инструменты, необходимые для оперативного информирования пользователей.
Кроме того, чат-боты нужны, чтобы у людей была исключительно достоверная информация о ситуации с COVID-19, заключил операционный директор мессенджера.
Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса.
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