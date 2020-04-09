Названа сумма ущерба мировой экономике из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения коронавируса в течение двух лет составит более 5 триллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Причиной этого стало закрытие странами большей части предприятий.

По мнению экспертов, спад будет кратковременным, но экономикам потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к докризисным показателям.

По данным ВОЗ на 9 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 1,35 миллиона человек, свыше 79,2 тысячи скончалось. Больше всего больных COVID-19 проживают в США (более 363,3 тысячи человек), Испании (140,5 тысячи), Италии (135,5 тысячи), Германии (более 103 тысячи), Китае (более 83,1 тысячи), Франции (более 77 тысяч), Иране (более 64,5 тысячи), Великобритании (более 52 тысяч) и Турции (более 34 тысяч).

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение остается 171 тысяча человек. К 8 апреля зарегистрировано 8672 случая заражения, 580 человек выздоровели. Большая часть пациентов приходится на Москву – 5841.