Врач рассказал, от чего будет зависеть количество нерабочих дней в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что количество нерабочих дней будет зависеть от процента прироста заболевших. По его словам, предсказать, когда именно будут сняты ограничения, сейчас невозможно.

"Нормы заболевших вообще существовать не может, есть процентный прирост. В настоящий момент нет пикового прироста. Если смотреть на график, то он идет плавно, здесь нет пика, критичности тоже нет. А по поводу прироста в цифрах конкретных – он не может существовать, он измеряется в проценте от уже заболевших", – объяснил в беседе с Москвой 24 Акинфиев.





Илья Акинфиев врач-инфекционист По моему мнению, длительность самоизоляции будет складываться исключительно из эпидемиологической обстановки, поэтому возможно как сокращение, так и удлинение. Мы не исключаем мероприятий более жестких в случае, если заболевшие или контактировавшие с ними лица начнут жестко нарушать карантин.

"Это очень гибкая система, предсказывать что-то на 30 апреля почти невозможно, так как сложно даже на 9 апреля что-то предсказать. Меняется все буквально в ночи, то есть Роспотребнадзор может изменения прислать хоть в два часа ночи", – продолжил врач.

В то же время он уверен, что европейский сценарий распространения COVID-19 в России не повторится. "Пока ничего страшного нет. Сейчас делают громадную работу, которую никто не видит, не только медики, но и операционисты, айтишники. Поиск контактов, исследования. И данная работа не делалась в Европе, поэтому в Европе все печальнее", – заключил специалист.

7 апреля глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10-14 дней. После этого эпидемия COVID-19, по ее словам, пойдет на спад.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил сократить рабочее время и создать удаленные рабочие места после разрешения ситуации с коронавирусной инфекцией. По его мнению, также нужно рассмотреть возможность организации дистанционного обучения на постоянной основе.

Президент Союза деловых людей, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Илья Тимошин рассказал, что многие компании могут оставить своих сотрудников работать на дому после снятия режима самоизоляции. По его словам, 70% блоков самых разных компаний могут спокойно функционировать эффективно, при этом работая удаленно. Поэтому рабочую схему с удаленной работой могут использовать и по окончании самоизоляции.

По данным на 8 апреля, в России выявлено 8 672 пациента с COVID-19. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За последние сутки в стране подтвердили 1 175 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Российские тест-системы на коронавирус направлены в более 30 стран мира



Анастасия Павелко, Анастасия Силенок