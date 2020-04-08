В ГД предложили после пандемии коронавируса сократить рабочее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России после разрешения ситуации с коронавирусной инфекцией следует сократить рабочее время и создать удаленные рабочие места. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
"Нужно думать о формате сокращения рабочего времени, подготовке наибольшего количества рабочих мест к удаленке. Этот кризис, который сейчас произошел, должен дать нам толчок к такой мобилизации", – приводит слова Вострецова Агентство "Москва".
По его словам, нужно рассмотреть возможность организации дистанционного обучения на постоянной основе.
"Может быть, вводить на телевидении, как раньше было, образовательный канал или сделать виртуальное образование. Оно поможет и в обычной жизни детям с ограниченными возможностями, детям, которые не посещают занятия из-за болезни, не пропускать уроки", – подчеркнул парламентарий.
Вострецов выразил мнение, что ситуация, которая произошла на рынке труда из-за вспышки коронавируса, показала необходимость подготовить отрасли к режиму удаленной работы.
В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского сообщили, к 2040 году Россия могла бы перейти на трехчасовой рабочий день, если предприятия будут делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не сокращать их.
Исследователи отталкивались от научного прогноза английского экономиста Джона Кейнса. В эссе 1930 года он писал, что к 2030 году производство сможет перейти на трехчасовые смены. Однако пока прогноз не сбывается. В нынешних реалиях предполагается, что к 2030 году сотруднику нужно будет работать не меньше 33 часов в неделю.
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