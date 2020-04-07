Почти 30% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

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Около 29% российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).

Согласно данным, еще 22% работодателей планируют в ближайшее время последовать аналогичному примеру и предложить своим сотрудникам взять отпуск за свой счет.

Исследование также указывает, что около 21% работодателей снизили зарплаты сотрудникам на фоне пандемии коронавируса и 35% компаний планируют предпринять такие же меры. Риску банкротства подвержены 28% российских компаний.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты отмечали, что работодатели не имеют права отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск против его согласия. В ведомстве призывают работников обратиться в трудовую инспекцию, если их принуждают к этому. Кроме того, жаловаться на работодателя можно в суд и в органы прокуратуры.

По словам экспертов, из-за введения ограничительных мер в России часть работодателей принудительно отправляет сотрудников в отпуск. Кроме того, они требуют написать заявление об увольнении по собственному желанию. Помимо этого, компании меняют кадровую политику и планируют урезать зарплаты.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением зарплаты. Президент добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

Роструд объяснил, что гражданам, которые работают с 4 по 30 апреля, будет начислена обычная зарплата, а не повышенная. Там уточнили, что нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням.

