Кому полагается материальная компенсация при потере работы из-за коронавируса

Москвичам, потерявшим работу из-за ситуации с пандемией коронавируса, положена компенсация. Рассказываем, кто может рассчитывать на денежные выплаты, как получить пособие по безработице и по каким причинам вы не сможете претендовать на компенсацию в размере 19 500 рублей.

Кто может рассчитывать на региональную компенсацию в размере 19 500 рублей?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В соответствии с указом мэра Москвы для людей, которые потеряли работу именно из-за ситуации с эпидемией коронавируса, будет производиться компенсационная выплата из бюджета города.

Сумма рассчитана так, чтобы с учетом пособия по безработице и дополнительной материальной поддержки безработных из бюджета Москвы она в итоге составила 19 500 рублей. На эту выплату можно рассчитывать при соблюдении следующих условий:

1. У вас есть регистрация по месту жительства в Москве;

2. С начала года вы отработали не менее 60 календарных дней;

3. На момент обращения за компенсацией вы должны быть уволены.

Также помощь будет оказана тем, кто получил статус безработных в период режима самоизоляции (это можно сделать дистанционно) и через 30 дней после его окончания. На материальную поддержку могут рассчитывать и граждане, которые ранее уже были направлены на профобучение от Центра занятости.

Можно ли получить выплату, если работодатель отправил в отпуск без сохранения зарплаты?

Нет. Пособие по безработице может получить только безработный, пояснил Москве 24 юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. "Для этого необходимо, чтобы человек был уволен. Если ему просто не платят зарплату или он находится в отпуске без сохранения заработной платы, безработным он от этого не становится. Безработный человек – тот, с кем не заключен трудовой договор, с кем он уже расторгнут", – уточнил эксперт.

Компенсация в размере 19 500 рублей будет выдана, если причины увольнения следующие:

- по собственному желанию;

- в связи с сокращением штата или ликвидацией организации;

- по соглашению сторон.



Человеку, уволенному за нарушение трудовой дисциплины или совершение иных виновных действий, выплата не полагается.

Если у меня две работы, можно ли получить компенсацию за потерю одной из них?

"Чтобы получить выплаты по безработице, не должно быть другого источника дохода. Это касается не только тех, кто работал по трудовому договору, но и тех, кто работал по гражданско-правовым договорам, – пояснил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. – Например, в образовательных учреждениях введены кружки на основании отдельного договора, и договор был расторгнут".

Что делать, если работодатель не увольняет, но отказывается выплачивать зарплату за дни в самоизоляции?

Если работодатель заставляет вас выходить на работу, несмотря на режим самоизоляции, или отказывается заплатить за дни вынужденного пребывания на карантине или в режиме самоизоляции, можно пожаловаться в Роспотребнадзор. Горячая линия ведомства – 8 (800) 555-49-43.

Также если вас принуждают взять отпуск без сохранения зарплаты, то обратитесь в трудовую инспекцию. Помимо этого, жаловаться на работодателя можно в суд и органы прокуратуры.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Если я оказался безработным до эпидемии коронавируса, мне положены выплаты?

Как сообщает Центр занятости населения "Моя работа" на своем официальном сайте, безработные, которые оказались в этом статусе до ситуации с коронавирусом и не работали в 2020 году, повышенные выплаты получать не будут. Их ситуация увольнения сложилась по причинам, не связанным с эпидемией COVID-19.

В этом случае безработные могут рассчитывать на федеральное пособие в размере 12 130 рублей, плюс компенсацию на транспорт (1 450 рублей) и доплату к пособию по безработице (850 рублей).

Как получить пособие по безработице?

Для этого необходимо заполнить заявку на сайте Центра занятости населения (czn.mos.ru) и прикрепить скан или фото необходимых документов:

1. паспорта;

2. трудовой книжки;

3. документа об образовании;

4. справки о среднем заработке за последние три месяца (ее можно запросить дистанционно у бывшего работодателя).

После заполнения заявки с вами свяжется специалист Центра занятости. Если на момент 31 марта 2020 года вы имели статус безработного и состоите на учете в службе занятости Москвы, заявление оформлять не нужно. Выплаты будут начислены автоматически.

Какой период будет выплачиваться компенсация?

В соответствии с указом мэра компенсации будут выплачиваться в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.

Если вы уволены в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, то компенсация будет начислена только по истечении периода, в течение которого за работодателем сохраняются выплаты согласно ТК РФ.

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита.

Ограничены передвижения горожан по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только при обращении за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор и добраться до работы, если это необходимо. При этом важно соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.