Российские медики ответили на вопросы москвичей о коронавирусе

Насколько эффективна медицинская маска в борьбе с коронавирусом? Стоит ли сейчас делать плановую прививку ребенку? Может ли вспышка вируса затухнуть до изобретения вакцины? Российские медики ответили на вопросы москвичей в рубрике Москвы 24 "Я только спросить".



Фото: Агентство "Москва"

– Насколько эффективна маска, ведь коронавирус проникает и через слизистые, глаза?

Заведующий отделением Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Алексей Безымянный: "Маска действительно нужна не только здоровому человеку, но и больному. Если есть какие-то проявления, необходимо ее носить. Чаще всего вирус проникает либо через нос, либо через слизистые, когда человек касается руками глаз и лица в целом. Поэтому очень важно контролировать свои движения. Научите этому детей, чтобы они не чесали глаза, не потирали нос. Также есть определенные правила, как, например, открывать дверь, касаясь локтем".

– Как аллергикам отличить, является ли течение из носа признаком аллергического ринита или симптомом коронавируса?

Кандидат медицинских наук, врач общей практики Анна Калеганова: "Все аллергики знают, когда начинает цвести то или иное растение или дерево, и заранее готовятся к этому. Если это первый манифест аллергической реакции, то, как правило, у аллергиков не бывает повышения температуры и не ухудшается общее состояние. Если человек отмечает, что ему труднее дышать и в целом самочувствие ухудшается, то это в любом случае повод обратиться за медицинской помощью".



Кандидат медицинских наук ответила на вопросы москвичей о коронавирусе

– Стоит ли сейчас отложить плановые прививки у детей?

Доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко: "Сейчас плановые прививки зачастую откладываются, потому что у нас еще идет подъем заболеваемости гриппом. Но, если бы гриппа не было, с тем количеством заболевших, которое у нас, на подавляющем большинстве детского населения по всей России прививки можно делать без всяких ограничений. Если в коллективе был заболевший ребенок, то его не прививают, и это, скорее всего, захватит его ближайшее окружение".



Геннадий Онищенко доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог План прививок, который идет по национальному календарю, пока не срывается.

– Помогут ли защититься от коронавируса народные методы – чеснок, хрен, имбирь, водка?

Кандидат медицинских наук, врач общей практики Анна Калеганова: "Чеснок и лук действительно являются природными санитарами, но это должно быть в очень умеренных дозах. Иначе можно спровоцировать хронические заболевания, например язву желудка. От спиртных напитков я бы посоветовала воздержаться, потому что алкоголь как раз расширяет сосуды и усиливает действие вируса, его проникновение. Алкоголем лучше протирать руки в данной ситуации".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

– Как победить вирус полностью, чтобы не было новых вспышек?

Заведующий отделением Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Алексей Безымянный: "Чтобы победить вирус в этот эпидемиологический сезон, необходимо изолироваться, потому что вирус передается от человека к человеку. Если люди друг с другом общаться не будут, то и вирус передаваться тоже не будет. Очень похвально то, что многие блогеры разместили у себя призыв: "Оставайся дома". А потом мы смотрим: к ним приходят их друзья, другие блогеры. И вот тут наступает полное разочарование".







Алексей Безымянный заведующий отделением Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Если вы изолировались дома, это значит, что к вам не должны приходить гости. И вы не должны ходить в гости. Бывает, что человек не болеет, у него нет симптомов простуды, но при этом он может быть носителем вируса и заразить других людей с более слабым иммунитетом.

– Может ли вирус ослабеть до изобретения вакцины, как было со свиным гриппом?

Кандидат медицинских наук, врач общей практики Анна Калеганова: "Хочется, чтобы был такой сценарий этого вируса. В принципе это вполне возможно с учетом всех тех мер, связанных с изоляцией, которые сейчас предпринимаются. Для нас это максимально тяжело, но максимально эффективно. Если мы уменьшим его распространение, вирус может сойти на нет. Он утихает, плюс нарастает наша иммунная система, происходит пассивная иммунизация, защита от этого вируса".

С 30 марта в Москве были введены ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно выходить только при необходимости обращения за экстренной медицинской помощью или другой угрозы жизни и здоровью, а также поездок на работу, если это необходимо. Разрешается совершать покупки в ближайших продуктовых магазинах, аптеках и выгул питомцев в радиусе 100 метров от дома.

В соответствии с указом Владимира Путина, период с 28 марта по 5 апреля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.