Эксперт опроверг взаимосвязь прививок от туберкулеза и распространение COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Вакцина БЦЖ предназначена для борьбы с туберкулезом, не оказывает влияния на процесс распространения COVID-19. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
"В тех странах, где проводится вакцинация, ситуация более благополучная, чем там, где ее не проводят. Это связано не с вакцинной против туберкулеза, а с тем, что заранее были приняты достаточно серьезные и адекватные меры", – считает специалист.
Ранее сообщалось, что эпидемиологи из США нашли взаимосвязь между скоростью распространения и уровнем смертности от коронавирусной инфекции в разных странах с тем, насколько давно и широко там применялась вакцина против туберкулеза или БЦЖ.
Ее разработали французские бактериологи Камиль Герен и Альбер Кальмет в 1921 году. Эта вакцина по сей день является главным оружием в борьбе с туберкулезом. Вместе с тем некоторые специалисты сомневаются в ее действенности, в частности, когда речь идет о прививании взрослых людей. Из-за этого в США и ряде других стран Европы, в отличие от России, вакцинацию БЦЖ не проводили в массовом порядке.
При этом ученые из Австралии уже сообщили, что намерены провести клиническое испытание этой вакцины в качестве одного из средств для борьбы с коронавирусом.
По состоянию на 31 марта, в России зафиксировали 2 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них за минувшие сутки 500 случаев заражения новые. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на текущий момент в мире COVID-19 заболело более 697 тысяч человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: