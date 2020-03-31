Эксперт опроверг взаимосвязь прививок от туберкулеза и распространение COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Вакцина БЦЖ предназначена для борьбы с туберкулезом, не оказывает влияния на процесс распространения COVID-19. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

"В тех странах, где проводится вакцинация, ситуация более благополучная, чем там, где ее не проводят. Это связано не с вакцинной против туберкулеза, а с тем, что заранее были приняты достаточно серьезные и адекватные меры", – считает специалист.





Виктор Зуев главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Ситуация напряженная, и сейчас необходимо обратить внимание на то, что явно способствует распространению заражения. Поэтому нужны индивидуальная самоизоляция и обсервация, чтобы прервать цепочку передачи вируса от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что эпидемиологи из США нашли взаимосвязь между скоростью распространения и уровнем смертности от коронавирусной инфекции в разных странах с тем, насколько давно и широко там применялась вакцина против туберкулеза или БЦЖ.

Ее разработали французские бактериологи Камиль Герен и Альбер Кальмет в 1921 году. Эта вакцина по сей день является главным оружием в борьбе с туберкулезом. Вместе с тем некоторые специалисты сомневаются в ее действенности, в частности, когда речь идет о прививании взрослых людей. Из-за этого в США и ряде других стран Европы, в отличие от России, вакцинацию БЦЖ не проводили в массовом порядке.

При этом ученые из Австралии уже сообщили, что намерены провести клиническое испытание этой вакцины в качестве одного из средств для борьбы с коронавирусом.

По состоянию на 31 марта, в России зафиксировали 2 337 случаев коронавирусной инфекции. Из них за минувшие сутки 500 случаев заражения новые. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на текущий момент в мире COVID-19 заболело более 697 тысяч человек.