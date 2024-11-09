Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Четыре украинских беспилотника самолетного типа были сбиты силами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Первый дрон был сбит над территорией области вечером 8 ноября, еще три БПЛА уничтожили уже в ночь на 9 ноября. Разрушений на земле нет, пострадавших среди мирных жителей не выявлено.

В ночь на 8 ноября средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями.

После атаки БПЛА в Саратове в одном из жилых домов Заводского района были выбиты 13 стекол. По поручению губернатора региона Романа Бусаргина на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и глава районной администрации.