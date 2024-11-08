17 украинских беспилотников сбиты над регионами РФ за ночь

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 17 украинских беспилотников над Воронежской, Саратовской, Белгородской и Брянской областями, сообщает Минобороны РФ.

В частности, по шесть БПЛА самолетного типа удалось перехватить на Воронежской и Саратовской областями, четыре дрона сбили над территорией Белгородской области и еще один – над Брянской областью.

Ранее сообщалось, что силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Этой ночью атаке БПЛА также подверглась Саратовская область. Вражеский дрон был уничтожен в небе над Саратовом, обломки аппарата упали в промзоне Заводского района.

Пострадавших в результате атаки также не выявили. На месте падения дрона работают все необходимые экстренные службы.