07 ноября, 07:47Происшествия
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА над территорией России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
За прошедшую ночь 7 ноября российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, которые попытались атаковать регионы, пишет пресс-служба Минобороны России.
Так, 14 БПЛА самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, а еще один – над Белгородской.
Ранее губернатор первого региона сообщал об уничтожении более 10 беспилотников противника, которые упали в 3 районах Воронежской области. При воздушной атаке никто не пострадал. Разрушений на земле также не выявлено.
В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
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