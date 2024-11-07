Силы ПВО за ночь уничтожили 15 украинских БПЛА над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшую ночь 7 ноября российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, которые попытались атаковать регионы, пишет пресс-служба Минобороны России.

Так, 14 БПЛА самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, а еще один – над Белгородской.

Ранее губернатор первого региона сообщал об уничтожении более 10 беспилотников противника, которые упали в 3 районах Воронежской области. При воздушной атаке никто не пострадал. Разрушений на земле также не выявлено.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

