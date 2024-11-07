Средства ПВО уничтожили еще более 10 дронов в Воронежской области

Фото: 123RF/boscorelli

Еще более десяти беспилотников были уничтожены в трех районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

При воздушной атаке, предварительно, никто не пострадал. Разрушений на земле также не выявлено.

Гусев напомнил местным жителям, что не стоит приближаться к упавшим БПЛА и их обломкам. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее дежурные силы ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили украинский беспилотник в одном из районов Воронежской области. На месте работали оперативные службы.

Вечером 6 ноября средства ПВО уничтожили два реактивных беспилотника самолетного типа над Брянским районом Брянской области. В результате атаки также обошлось без пострадавших.