Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили украинский беспилотник в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные службы.

В области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Утром 6 ноября средства ПВО сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане. На фоне возможной атаки БПЛА аэропорт Махачкалы временно прекращал свою работу. За время приостановки работы авиагавани три самолета ушли на запасные аэродромы.

Власти Дагестана также приняли решение усилить в регионе режим безопасности на гражданских и военных объектах.