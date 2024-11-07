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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные силы ПВО и РЭБ обнаружили и уничтожили украинский беспилотник в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев.
Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные службы.
В области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.
Утром 6 ноября средства ПВО сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане. На фоне возможной атаки БПЛА аэропорт Махачкалы временно прекращал свою работу. За время приостановки работы авиагавани три самолета ушли на запасные аэродромы.
Власти Дагестана также приняли решение усилить в регионе режим безопасности на гражданских и военных объектах.
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