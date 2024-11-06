Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за возможной атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Аэропорт Махачкалы в Дагестане временно прекратил работу из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов.

Он отметил, что аэропорт приостановил работу из-за инцидента с беспилотником в Каспийске. Пока не ясно, когда аэропорт начнет снова функционировать, уточняет ТАСС.

Ранее утром 6 ноября средства ПВО сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане. Обстоятельства инцидента выясняются. Глава республики Сергей Меликов находится на постоянной связи с ответственными органами. Все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей Дагестана.