Три беспилотника уничтожены ночью над Орловской и Курской областями

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Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской и Орловской областями в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два беспилотника самолетного типа были сбиты над Курской областью, еще один – над Орловской областью.

Ранее украинские войска при помощи беспилотника атаковали гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР. В результате погибли два человека – работник администрации Лисичанска и его супруга.

Атаке украинского беспилотника также подвергся многоквартирный дом в Белгороде. По предварительным данным, пострадал один местный житель. Из-за атаки в доме загорелись три квартиры.