06 ноября, 07:31Происшествия
Три беспилотника уничтожены ночью над Орловской и Курской областями
Фото: depositphotos/Afotoeu
Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской и Орловской областями в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два беспилотника самолетного типа были сбиты над Курской областью, еще один – над Орловской областью.
Ранее украинские войска при помощи беспилотника атаковали гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР. В результате погибли два человека – работник администрации Лисичанска и его супруга.
Атаке украинского беспилотника также подвергся многоквартирный дом в Белгороде. По предварительным данным, пострадал один местный житель. Из-за атаки в доме загорелись три квартиры.