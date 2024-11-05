05 ноября, 17:52Происшествия
Два человека погибли в результате атаки украинского БПЛА по автомобилю в ЛНР
Фото: 123RF/maestrovideo
Украинские войска при помощи беспилотника атаковали гражданский автомобиль в городе Приволье в ЛНР. В результате погибли два человека, сообщается в телеграм-канале администрации Лисичанска.
"Погибшие – Молодык Владимир Иванович и его супруга Молодык Ольга Анатольевна", – говорится в сообщении.
Владимир Молодык был работником администрации Лисичанска. Он помогал в обеспечении работы администрации и восстановлении жизнедеятельности в округе.
Администрация принесла соболезнования родным и близким погибших.
Ранее украинский БПЛА также атаковал автобус на территории Горловки, в результате чего пострадали 9 человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб.
Между тем охранник сельскохозяйственного предприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области. Вражеский дрон нанес удар по сельскохозяйственному предприятию в Борисовском районе в селе Грузском. Также был поврежден один легковой автомобиль.