Число пострадавших при атаке дрона ВСУ по автобусу в Горловке выросло до девяти

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число пострадавших при атаке украинского дрона по автобусу в Горловке ДНР выросло до девяти, следует из сообщения мэра города Ивана Приходько в официальном телеграм-канале.

Изначально было известно о шести пострадавших от удара беспилотника ВСУ по Горловке: водителе и пяти пассажирах. В результате действий противника никто не погиб, уточнил мэр.

Приходько также сообщил о прямом ударе ВСУ по административному зданию.

