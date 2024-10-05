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05 октября, 09:06

Происшествия

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ по автобусу в Горловке выросло до девяти

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число пострадавших при атаке украинского дрона по автобусу в Горловке ДНР выросло до девяти, следует из сообщения мэра города Ивана Приходько в официальном телеграм-канале.

Изначально было известно о шести пострадавших от удара беспилотника ВСУ по Горловке: водителе и пяти пассажирах. В результате действий противника никто не погиб, уточнил мэр.

Приходько также сообщил о прямом ударе ВСУ по административному зданию.

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