05 октября, 09:06Происшествия
Число пострадавших при атаке дрона ВСУ по автобусу в Горловке выросло до девяти
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Число пострадавших при атаке украинского дрона по автобусу в Горловке ДНР выросло до девяти, следует из сообщения мэра города Ивана Приходько в официальном телеграм-канале.
Изначально было известно о шести пострадавших от удара беспилотника ВСУ по Горловке: водителе и пяти пассажирах. В результате действий противника никто не погиб, уточнил мэр.
Приходько также сообщил о прямом ударе ВСУ по административному зданию.
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