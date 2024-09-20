Два мирных жителя Горловки погибли при ударе украинского БПЛА

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Два мирных жителя погибли в центре Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) при ударе украинского БПЛА по фуре, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким", – написал он в своем телеграм-канале.

Прошедшей ночью российские силы ПВО сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. До этого были уничтожены 8 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую область.

