20 сентября, 09:17Происшествия
Два мирных жителя Горловки погибли при ударе украинского БПЛА
Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"
Два мирных жителя погибли в центре Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) при ударе украинского БПЛА по фуре, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким", – написал он в своем телеграм-канале.
Прошедшей ночью российские силы ПВО сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. До этого были уничтожены 8 украинских беспилотников, атаковавших Белгородскую область.
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