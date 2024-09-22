Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке

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Мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Накануне в результате украинских обстрелов, целью которых стал жилой массив "Строитель" в Горловке, погибли два человека. От полученных травм скончались водитель автобуса и мирная жительница, которая пострадала днем ранее.

До этого снаряд с позиций украинских войск попал в одну из подстанций на территории города. В результате случившегося центр Горловки оказался обесточен.

Это произошло вечером 11 сентября. Тогда под обстрелом ВСУ оказалась еще одна подстанция. Удары по ней привели к отключению электричества в микрорайоне "Квартал 245" и жилмассиве "Строитель".

