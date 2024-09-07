5 человек пострадали из-за обстрела ВСУ больницы в Горловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пятеро человек, включая ребенка, пострадали из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) больницы в Горловке. Об этом заявил глава городского округа Иван Приходько.

"Опять кассеты по центру. Все в стиле фашистов. На этот раз детская больница", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Приходько, в результате атаки пострадала несовершеннолетняя девочка. Глава отметил, что на месте ЧП уже работают все оперативные службы.

В конце августа ВСУ атаковали поселок Зайцево в пригороде Горловки. В результате ЧП скончался мирный житель. Также из-за обстрела украинских сил ранения получили еще двое жителей Горловки.