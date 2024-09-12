Часть Горловки обесточена из-за обстрела ВСУ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о попадании снаряда с позиций украинских войск в одну из подстанций на территории города. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В результате произошедшего центр города оказался обесточен. Уточняется, что вечером 11 сентября под обстрел ВСУ попала еще одна подстанция, из-за чего электричество пропало в микрорайоне "Квартал 245" и жилмассиве "Строитель".

Ранее пятеро человек пострадали из-за обстрела Вооруженных сил Украины больницы в Горловке. В частности, в результате атаки ранения получила несовершеннолетняя девочка.

Еще один обстрел украинских сил был зафиксирован до этого в Каховке, где под огнем противника оказалось местное автотранспортное предприятие. В результате произошедшего ранения получили пять человек.