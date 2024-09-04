Три человека погибли в селе Новая Таволжанка после обстрела со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека погибли в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, от полученных ран они скончались на месте до приезда бригад скорой помощи.

"Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибших", – написал Гладков.

В ходе атаки также были ранены еще два человека. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение живота, грудной клетки и головы, а женщина – множественные осколочные ранения ног, предплечья и спины. Глава региона уточнил, что пострадавшие сейчас доставляются на скорой в городскую больницу № 2.

Кроме того, в результате обстрела в трех многоквартирных домах оказались выбиты окна, повреждены фасады и газовая труба. Также осколками были посечены четыре легковых автомобиля. В данный момент информация о последствиях еще уточняется. Оперативные службы, в свою очередь, работают на месте происшествия, добавил Гладков.

Накануне в Белгородской области развернули дополнительные средства ПВО после 27 запросов в Минобороны РФ.

До этого три человека погибли и еще пять граждан ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины рынка "Сокол", расположенного в Кировском районе Донецка. Для удара противник использовал 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку.