Дополнительные средства ПВО развернуты в Белгородской области

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Дополнительные средства ПВО развернули в Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов: 18 запросов реализованы, новые поступившие – в работе", – добавили в ведомстве.

При этом из Курской области пришло 45 запросов, 36 из которых уже решили. В регион поставлены дополнительные комплексы разведки.

Всего министерство зафиксировало 83 запроса от приграничных регионов, которые касаются обеспечения безопасности на границе.

Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Решительные действия ВС РФ будут продолжены, добавил политик.

29 августа расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Север" уничтожили украинские подразделения, которые пытались закрепиться на приграничной территории Курской области.

