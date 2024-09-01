ВСУ атаковали три села в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селам Мокрая Орловка, Петровка и Тишанка Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По информации губернатора, село Мокрая Орловка атаковали FPV-дронами. Часть населенного пункта временно остается без света из-за обрыва на линии электропередачи. Аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны России, уточнил Гладков.

Он отметил, что в селе Петровка из-за атаки БПЛА повреждено остекление соцобъекта, а в селе Тишанка в результате прилета боеприпасов начался пожар в трех частных домах. Сотрудники добровольной пожарной команды тушат возгорание, добавил глава региона.

Ранее средства ПВО России сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки со стороны Украины пострадали 11 человек, среди которых двое детей. Состояние мальчиков оценивается как крайне тяжелое.

Кроме того, с федеральными клиниками проведены консультации. При необходимости пострадавших отправят на лечение в Москву, уточнил Гладков.