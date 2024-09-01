Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Белгородский район

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Двое детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале.

По его словам, у одного мальчика осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго – обширные раны обеих ног. Оба ребенка уже в операционных, добавил губернатор.

Всего от атаки ВСУ пострадали 11 мирных жителей. Десять человек уже доставлены в медучреждения города, одному оказана помощь на месте и дальнейшее лечение будет осуществляться амбулаторно, указал Гладков.

Он уточнил, что проведены консультации с федеральными клиниками. При необходимости жителей отправят на лечение в Москву.

ПВО РФ 1 сентября сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Тогда, по предварительным данным, ранения получили восемь человек, включая двоих детей.

Также спасатели потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон одной из квартир. В трех местах пожарные занимались ликвидацией возгорания сухой травы.