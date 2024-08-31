МИД: РФ призывает международные структуры публично осудить теракт в Белгороде

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Москва призывает международные структуры осудить обстрелы Белгорода и Белгородского района со стороны Украины, сообщает МИД РФ.

В ведомстве назвали произошедшее жестоким терактом и призвали все ответственные правительства и профильные международные структуры публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления.

В МИД уверены, что обстрелы Белгорода и Белгородского района были спланированы заранее и являются акцией устрашения населения.

Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Пострадали 46 человек.

В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Террористический акт". СК устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

