СК возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Белгород

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело расследуется по статье "Террористический акт". В результате атаки вооруженных формирований Украины погибли 5 мирных жителей, не менее 46 человек пострадали. Среди них семь детей. Кроме того, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

СК устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Пострадали 46 человек.

В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.

