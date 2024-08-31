31 августа, 08:59Происшествия
СК возбудил дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Белгород
Фото: ТАСС/Евгений Мартынов
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело расследуется по статье "Террористический акт". В результате атаки вооруженных формирований Украины погибли 5 мирных жителей, не менее 46 человек пострадали. Среди них семь детей. Кроме того, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
СК устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.
Накануне вечером ВСУ атаковали Белгородскую область. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте еще до приезда скорой помощи. Пострадали 46 человек.
В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.
Пять человек погибли в Белгородской области после атаки ВСУ