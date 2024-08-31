Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду выросло до 46 человек

Фото: ТАСС/Евгений Мартынов

Число раненых в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ увеличилось до 46 человек, состояние одного из пострадавших тяжелое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"5 мирных жителей погибли, искренние слова соболезнования всем родным и близким. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находятся 37 человек, 7 из них – дети", – написал он.

Как уточнил Гладков, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, ему провели операцию. Двое взрослых готовятся к транспортировке в Москву.

"Мы постоянно находимся на связи с Минздравом РФ, вся необходимая помощь будет оказана", – добавил губернатор региона.

ВСУ атаковали Белгородскую область вечером 30 августа. Они применили кассетные боеприпасы из РСЗО "Вампир". В результате обстрела одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи.

В Белгороде оказались пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись 2 дома, легковой автомобиль и гараж.

