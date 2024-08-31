Симоньян предложила оплатить переезд и проживание жителям приграничья

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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила оплатить переезд и проживание жителям приграничных территорий, которые планируют временно покинуть свои дома. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Киеву летит за Белгород прямо сейчас. Прилетело. А я напоминаю всем жителям приграничья, кто хочет переехать на время, пока мы не угомоним упырей, что мы с Тиграном оплачиваем переезд и проживание", – указала Симоньян.

Она отметила, что для этого необходимо написать в комментариях в ее домашнем канале.

Ранее правительство скорректировало параметры предоставления выплат гражданам в случае утраты или повреждения жилья из-за чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том числе ЧС природного, техногенного характера, террористические акты. Граждане могут получить выплату от государства за уничтоженное или поврежденное жилье, даже если имеют долю в общей собственности на другое жилое помещение, пригодное для проживания.

Бои с украинскими войсками продолжаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в Курской области и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

