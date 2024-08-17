На "Госуслугах" появились сервисы для помощи жителям Курской области

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Сервисы для помощи жителям Курской области заработали на "Госуслугах". На портале собирается информация от пострадавших для регионального оперштаба, сообщается в телеграм-канале Минцифры.

"Они могут сообщить о себе, рассказать, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, и найти близких, с которыми потеряна связь", – говорится в сообщении.

Через портал можно подать информацию о предметах первой необходимости, товарах или лекарствах. Также там можно оставить заявку на помощь с переездом. Кроме того, "Госуслуги" предоставляют возможность заполнить заявку на поиск родных.

"Те, кто самостоятельно покинули свои дома, могут сообщить о себе на "Госуслугах". Так о выехавших узнают региональные власти, будет проще получить соцподдержку и найти близких", – уточнило ведомство.

В министерстве напомнили, что через портал можно оформить выплаты пострадавшим, выплаты при утрате имущества, выплаты за вред здоровью или выплату членам семьи погибшего.

Ранее очередной гуманитарный груз, собранный в рамках акции "Москва помогает", доставили в Курскую область. В нем порядка 60 тысяч единиц гуманитарной помощи: это продукты питания, бутилированная вода, новая одежда и другие жизненно важные предметы. Сейчас их распределяют по всему региону в пункты временного размещения людей.

Сбор помощи для пострадавших продолжается в 14 штабах "Москва помогает" по всему городу. Так, один из них находится в Никольском храме в Покровском на Бакунинской улице, он работает каждый день до 18 часов.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

